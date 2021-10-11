Свіжа публікація в особистому профілі британської модельєрки одразу викликала фурор. Знаменитість розкішним образом привернула увагу до свого beauty-бренду. Кілька днів тому на сторінці бренду з’явилося фото у цій сукні з різними відтінками помади.

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Варто зазначити, що сукня Вікторії Бекхем ідеально підходить для урочистих подій, тож помади з колекції знаменитості стануть чудовим доповненням святкового аутфіту.



Вікторія Бекхем позує у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки

Нещодавно дизайнерка запустила нову лінійку рум'ян для власного бренду Victoria Beckham Beauty, яку назвала Cheeky Posh, що в перекладі означає "Зухвала розкіш".

47-річна дизайнерка не зраджує своїм принципам, тож з’являється перед камерою у вбранні з власного бренду. Красуня зробила кадр в одному із барів, одягнувши сукню-комбінацію максі-довжини. Плаття оздоблене невеликим шлейфом та глибоким розрізом на спині.

Волосся дизайнерка зібрала у мінімалістичний пучок, а на обличчі зробила smoky eyes та нафарбувала губи прозорим блиском.



Вікторія Бекхем позує у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки