28 квітня іменитий бренд Saint Laurent презентував колекцію осінь – зима 2021/2022. Креативний директор бренду Ентоні Вакарелло провів показ в онлайн-режимі. До представлення нової колекції долучилися моделі Гейлі Бібер та Аня Рубік, акторки Зої Кравіц, Шарлотта Генсбур та інші.

Знаменитості заздалегідь отримали готові образи з нової колекції та зробили світлини у вбранні Saint Laurent. Попри те, що колекція представлена для холодної пори року, до неї увійшли шкіряні короткі спідниці, шорти, легкі лонгсліви та балетки.

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Ентоні Вакарелло презентував елегантні жакети в дусі 1960-х та металізовані боді 1980-х. Одним із джерел натхнення креативний директор називає артистку Peaches і її божевільні концертні образи.

Зої Кравіц постала перед камерою на балконі свого будинку у короткій чорно-білій сукні з глибоким вирізом. Її образ довершували легінси та масивні аксесуари.

Гейлі Бібер позувала в об'ємній білій шубі з чорними вставками на голе тіло та ультракороткій лавандовій мініспідниці з ланцюгами і чорними колготками. Свій аутфіт вона доповнила прикрасами у формі квітів.

Шарлотта Генсбур приміряла голубі джинси в парі з вкороченим лонгслівом та двоколірним твідовим жакетом. Аня Рубік одягнула водолазку кольору морської хвилі, яку поєднала із салатовим жакетом, мініспідницею та рожевими туфлями-човниками.

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