На своїй особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна опублікувала грайливий образ. За особистим життям та діяльністю знаменитості стежить майже 700 тисяч прихильників, тож артистка зуміла вчергове здивувати своїх фанатів цікавим аутфітом.

Читайте також Аріана Гранде вийшла на сцену в штанах від українського бренду CULTNAKED

Над образом та макіяжем зірки чаклував її особистий стиліст Слава Чайка, а за стильну зачіску відповідав Віталій Дацюк.

Образ Юлії Саніної

Одна з найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу приміряла чорний топ, який довершила золотистим костюмом з нової колекції бренду JATUAL.

Доповнили такий незвичний образ численні золотисті ланцюжки на шиї, браслети, перстень та сережки-кільця. Юлія часто приміряє на собі стильні та оригінальні зачіски, тож Віталій Дацюк "закрутив" на голові артистки багато пучків з косичок. Таку зачіску Юлія назвала у своєму інстаграмі "Їжачок".

Для завершення епатажного образу візажист зробив знаменитості яскравий макіяж. Її повіки сяяли від золотистих тіней, а особливого акценту надали чорні тіні, які вдало підкреслили погляд. Яскраво-червона помада для губ стала останнім штрихом насиченого мейкапу.



Ориганільний аутфіт Юлії Саніної / Фото з інстаграму



Ориганільний аутфіт Юлії Саніної / Фото з інстаграму