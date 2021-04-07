Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом у персиковому вбранні: фото

Відома українська співачка Злата Огнєвіч поділилась новими фото з шанувальниками. Вона підкорила мережу стильним образом.

Популярна співачка Злата Огнєвіч є одною з українських зірок, які щоразу обирають вишукані образи для виступів чи світських виходів.

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Для зйомок на одному з українських музичних телеканалів співачка обрала вишуканий костюм персикового кольору.

Образ Злати Огнєвіч

Зірка зробила кадр зі знімального майданчика. На камеру вона позувала у персиковому костюмі від бренду T. Mosca, що складався з жилета, жакету та штанів палаццо. Жилет Злата розстібнула та показала чорний атласний топ. Її образ довершив сріблястий ланцюжок на шиї та прикраса на тіло – ліф з ланцюгів.

Волосся співачка розпустила, а на обличчі зробила насичений макіяж. Її повіки нафарбовані коричневими тінями, підведені чорними стрілками, а губи намальовані коричневою помадою.

"Неймовірно красива", "Така стильна", "Модна", "Чарівна красуня", "Захоплююся вами", "Вау! Який гарячий образ", – написали прихильники в коментарях.



Злата Огнєвіч показала стильний аутфіт / Фото з інстаграму



Злата Огнєвіч показала стильний аутфіт / Фото з інстаграму