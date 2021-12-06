Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка знайшла своє кохання на проєкті, напередодні знялася у фантастичній фотосесії у стилі кабаре, образи якої їй надзвичайно личать.

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В інтерв’ю виданню зірка розповіла про найпопулярніші міфи, які побутують навколо шоу "Холостячка".

"Міф №1 – те, що чоловікам та героїням прописують сценарій, ролі, репліки і навіть лінію поведінки в кадрі. Хочу наголосити: ніхто жодних сценаріїв мені не вручав та слова не прописував. І учасникам – також. Холостячка – справжнє, відверте, чесне реаліті, де чоловіки та я разом переживали та проживали ті обставини, у яких опинилися", – зазначила Злата.

Також знаменитість зазначила, що на телепроєкті можливо все, навіть зустріти справжнє кохання. Окрім цього, Злата навіть розповіла, що головна героїня поза кадром не вступає в інтимні стосунки з учасниками реаліті, це можливо лише після завершення шоу.

На цей момент у моєму житті відбувається трансформація. Я отримала глибокий, корисний урок завдяки проєкту "Холостячка". Точно розумію, що внутрішня сила творить дива. Хочу звернутися до всіх жінок, щоб вони насамперед обирали себе,

– розповіла Огнєвіч.

Фотографинею зйомки стала Катерина Ніколайчук, а за стиль відповідали Марія Сафарян і Олена Сташенко.

Злата приміряла ефектну білизну від бренду Fox Lingerie та фантастичні головні убори від Nagolovy. Злата приміряла величезний капелюх з бахромою, маску з бісеру у вигляді заячих вух та блискучій прикрасі для голови.

Знаменитість позувала у сріблястій сукні від Santa Brands, у топі та корсеті від LALLIÈR та розкішній атласній сукні з вирізом на боці та нозі. На всіх світлинах Злата сяяла з розкішним макіяжем. Її очі підкреслювали золотисті тіні з довгими чорними стрілками, а пухкі губи – коричнева помада з олівцем на контурах.



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter



Стильна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з Jet Setter