Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч показала бездоганні телевізійні образи: фото

У четвер, 29 квітня, стало відомо, що новою головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостяка" стала українська співачка, представниця України на Євробаченні у 2013 році та переможниця шоу "Маска" Злата Огнєвіч. Напередодні розкриття головної телевізійної інтриги, знаменитість поділилася в мережі своїми телевізійними образами.

Популярна українська виконавиця Злата Огнєвіч на початку року стала ведучою конкурсу молодих виконавців україномовної пісні "Хіт-конвеєр". Щоп’ятниці співачка з’являлася в ефірі та вела чарт нової та найкращої української музики.

До теми Злата Огнєвіч – головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"

Своїми чарівними образами головна героїня 2 сезону шоу "Холостячка" вирішила поділитися зі своєю багатотисячною аудиторією в інстаграмі. У дописі вона подякувала стилісту Андрію Янко за свої чарівні аутфіти.

Образи Злати Огнєвіч

Виконавиця опублікувала світлину, на якій позувала у чорному топі без бретельок, який доповнювала майка зі шпильок. Вона також одягнула широкі бежеві штани з білими кишенями, чорними лампасами та сіткою. Свій образ вона довершила світло-коричневим капелюхом.



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму

Знаменитість також позувала у персиковому та рожевому атласному костюмі з чорним бралетом та у чорно-білій сукні з паєтками.



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму

У серії кадрів Огнєвіч опублікувала образ у ніжній голубій сукні з короткими рукавами буфами від бренду BALYKINA. Її образ доповнювали довгі золотисті сережки з перлинами, пряме волосся та ніжний мейк. Візажисти намалювали повіки світлими тінями та довершили образ помадою рожевого кольору.



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму

Для чергового ефіру Злата Огнєвіч приміряла аутфіт, що складався з голубої майки з пір’ям та рожевої спідниці з глибоким розрізом.



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму

Такі кольори дуже личать знаменитості, тож черговий образ вона обрала також у голубому та рожевому кольорі. Телеведуча одягнула майку з рожевим бантом, голубі штани та білі рукавиці.



Розкішні образи Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму