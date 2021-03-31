У білій сукні: Злата Огнєвіч підкорила ніжністю у чуттєвій фотосесії

Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Популярна українська співачка Злата Огнєвіч позувала у чуттєвій фотосесії. Для зйомки вона обрала білу шовкову сукню, яка підкреслила принади тіла виконавиці.
Злата Огнєвіч є однією з найвідоміших виконавиць сучасності. Вона вражає не лише бездоганними вокальними здібностями, а й бездоганною красою.
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Для нової весняної фотосесії артистка обрала білу шовкову сукню на тонких бретелях та з оголеною спиною. Вбрання підкреслило та оголило груди Злати, оскільки вона не одягала спідньої білизни.
Шию зірки прикрашала довга підвіска. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Особливої атмосфери та ніжності образові зірки додали білі декоративні пір'їни та граційні пози.
Огнєвіч вкотре показала свою жіночність та сексуальність, захопила бездоганним зовнішнім виглядом.
Цей фотосет – весна й пробудження!
– написала Злата.
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