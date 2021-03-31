Популярна українська співачка Злата Огнєвіч позувала у чуттєвій фотосесії. Для зйомки вона обрала білу шовкову сукню, яка підкреслила принади тіла виконавиці.

Злата Огнєвіч є однією з найвідоміших виконавиць сучасності. Вона вражає не лише бездоганними вокальними здібностями, а й бездоганною красою.

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Ніжний look Злати Огнєвіч

Для нової весняної фотосесії артистка обрала білу шовкову сукню на тонких бретелях та з оголеною спиною. Вбрання підкреслило та оголило груди Злати, оскільки вона не одягала спідньої білизни.

Шию зірки прикрашала довга підвіска. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Особливої атмосфери та ніжності образові зірки додали білі декоративні пір'їни та граційні пози.

Огнєвіч вкотре показала свою жіночність та сексуальність, захопила бездоганним зовнішнім виглядом.

Цей фотосет – весна й пробудження!

– написала Злата.

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