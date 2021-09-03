Зірка Tik Tok Каміла Коельо показала 5 бездоганних осінніх образів: розкішні фото

Зірка Tik Tok та модна блогерка Каміла Коельо поділилася з прихильниками бездоганними осінніми образами. 33-річна знаменитість часто публікує в мережі свої розкішні образи, якими захоплюються мільйони прихильниць зі всього світу.

Модна блогерка обожнює красиві аутфіти, тож часто готує своїм прихильникам порцію для натхнення. Бразилійка активно знімає відеоролики в Tik Tok з традиційними переодяганнями, які збирають сотні вподобань та поширень.

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Цього разу красуня показала нові образи в інстаграмі. За стильними образами інфлюенсерки полюють streetstyle-фотографи, тож модниця зібрала 5 найкращих аутфітів з хронік стрітстайлу. З приходом осені наші літні елементи гардероба помалу відходять на задній план, оскільки вже у вересні погода досить примхлива, тож в хід можуть йти і тренчі, і чоботи.

Блогерка заснувала власний бренд Camila Coelho Collection, тож пильно слідкує за модою та всіма тенденціями. На своєму прикладі вона показала, як створити восени багатошарові аутфіти та додати ефектності завдяки аксесуарам.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Каміла опублікувала розкішний кадр у квітковій сорочці від бренду ZIMMERMANN та штанах у клітинку. Образ довершила стьобана сумка коричневого кольору на ланцюжках. У такому аутфіті можна сміливо відправитися в театр або музей.



Стильні образи Каміли Коельо / Фото з інстаграму блогерки

Другий образ блогерки не менш ефектний. Вона приміряла шовкову сукню-сорочку від італійського бренду ETRO, доповнивши шкіряним ременем-корсетом та коричневими чоботами на підборах. Сонцезахисні окуляри чорного кольору вдало доповнили романтичний look.



Стильні образи Каміли Коельо / Фото з інстаграму блогерки

Стилісти вже назвали шкіряні штани трендом осені, тож на своєму прикладі інфлюенсерка показала, як можна поєднати зелені прямі штани з молочним топом. Зверху Коельо одягнула довгу дублянку коричневого кольору та довершила аутфіт бежевими туфлями-човниками.



Стильні образи Каміли Коельо / Фото з інстаграму блогерки

Міксувати принти – справа не з легких. Вміння правильно поєднати принти вважається справжнім мистецтвом. Модниця Каміла Коельо на своєму прикладі показала, як це можна грамотно зробити. Бразилійка приміряла сукню в гусячу лапку, а зверху одягнула сорочку в клітинку. Інфлюенсерка також одягнула стильні челсі та завершила аутфіт чорною сумкою.



Стильні образи Каміли Коельо / Фото з інстаграму блогерки

Жилетки міцно тримають модні позиції вже кілька сезонів, тож Каміла показала, як можна по-новому одягнути цей елемент гардероба. Вона приміряла її не під сорочку чи водолазку, а на голе тіло. До жилетки інфлюенсерка підібрала гірчичні штани та сумку від бренду Chloé.



Стильні образи Каміли Коельо / Фото з інстаграму блогерки