Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер знялася у фантастичній фотосесії для британського Vogue

Головна героїня серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер знялася для обкладинки британського глянцю Vogue. 28-річна знаменитість прикрасила собою грудневий номер.

Актриса Джоді Комер здобула найбільшу популярність завдяки своїй ролі кілерки Вілланель у серіалі "Вбиваючи Єву", який справив величезний успіх на багатьох критиків.

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В інтерв’ю виданню Джоді зізнається, що перебуває зі своїм персонажем вже дуже довго, тож хоче, щоб після виходу фільму "Останній поєдинок", вона завершила свої стосунки з серіалом на хорошій ноті та продовжувала вносити свою лепту в кінематографі в інших іпостасях.

Обкладинку глянцю для акторки зробила фотографиня Агата Поспєшинська. Перед камерою Джоді Комер позувала у білій тюлевій сукні з оборками та блискітками від бренду Ashish Gupta. Акторці зачесали хвіст та зробили ніжний макіяж на обличчі.



Джоді Комер позує для Harper's Bazaar

Вже на інших кадрах Джоді постала із накладним чубчиком. Для зйомки грудневого номера акторка приміряла стильну оксамитову сорочку від Emporio Armani та довершила образ сережками з білого золота і діамантів. Стилісти глянцю також підібрали для знаменитості вовняний джемпер від Dior.



Джоді Комер позує для Harper's Bazaar



Джоді Комер позує для Harper's Bazaar

Джоді Комер у грайливому настрої позує перед фотографом у чорній сукні з пір’ям на рукавах. ЇЇ образ доповнювали металеві туфлі на підборах від Miu Miu.



Джоді Комер позує для Harper's Bazaar