Актриса Джоді Комер найбільшу популярність та любов глядачів завоювала після виходу серіалу "Вбиваючи Єву". Знаменитість прославилася завдяки ролі кілерки Вілланель – найсильнішої вбивці, яка обожнювала брендовий одяг та взуття, витрачаючи на них всі свої гроші.

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Напередодні у Нью-Йорку відбулася прем’єра нового фільму, в якому одну з головних ролей виконала Джоді Комер. Автором сценарію історичної картини "Останній поєдинок" став Бен Аффлек.

За сюжетом, Маргарит (Джоді Комер) розповідає чоловіку, який повернувся з війни, лицарю Жану де Карружу, що її зґвалтував сусід Жак Ле Грі. Однак жінці ніхто не вірить. За рішенням короля конфлікт між героями вирішить дуель. Але якщо де Карруж програє, його дружину спалять на вогнищі за наклеп.

Трейлер фільму "Останній поєдинок": дивіться онлайн

Образ Джоді Комер

На прем’єру фільму акторка прийшла у чорній сукні-смокінгу. На червону доріжку в Лінкольн-центрі знаменитість приміряла виріб з виложистим атласним коміром та поясом від бренду Elie Saa. Таке плаття нагадує двобортне пальто.

Образ акторки доповнили чорні колготки та босоніжки на підборах. Стильний аутфіт, який Джоді обрала як оммаж сукні її головної героїні, довершувало дорогоцінне кольє від ювелірного бренду Bvlgari.

Біляве волосся знаменитість зачесала в пучок, випустивши наперед підкручені пасма. На обличчі британки сяяв бездоганний макіяж: візажисти підкреслили погляд блискучими тінями, довгими стрілками, а губи намалювали коричневою помадою.



Вражаючий образ Джоді Комер / Фото з Getty Images