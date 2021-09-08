Цього разу знаменитість прикрасила собою обкладинку американського видання In Style. Для жовтневого номера довговолоса білявка знялася в ефектних образах.

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25-річна акторка позувала перед фотографом в нарядах від Dior, Chloé та Isabel Marant. Антуражем для зйомки слугував покинутий будинок у розвалинах та конюшня.

Перед відомим фотографом Себастьяном Фаеною акторка позувала з соняшниками в руках. Візажистка довершила природну красу знаменитості світло-рожевими тінями, а губи намалювала нюдовою помадою. Стиліст Грегорі Рассел вклав волосся у легкі локони.

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Для іншої обкладинки Аня Тейлор-Джой позувала у більш розкутішому образі. Акторка постала перед камерою в купальнику з хутряною накидкою поруч з конем білого окрасу.



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання

Також у ході фотосесії знаменитість приміряла вбрання у ковбойському стилі від найвідовімих Модних будинків.



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для In Style / Фото з інстаграму видання