Зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Джон Дже став амбасадором Gucci: ефектні рекламні знімки

Головний герой популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара» Лі Джон Дже став амбасадором італійського бренду Gucci. На інстаграм-сторінці люксової марки вже з’явилися перші рекламні знімки з південнокорейським актором.

Головні герої серіалу "Гра в кальмара" зараз перебувають на піку популярності. Їх запрошують на різноманітні шоу, світські вечірки, важливі заходи. Вони є бажаними гостями на всіх червоних доріжках. Знаменитості прилетіли до Лос-Анджелесі та вже встигли відвідати кілька церемоній.

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Услід за Хо Ен Чон, яку бренд Louis Vuitton запросив стати обличчям бренду, Лі Джон Дже відтепер став амбасадором бренду Gucci. У Європі почали презентувати довгоочікуваний фільм "Дім Гуччі", тому виходи актора найпопулярнішого серіалу за останній час в образах від Модного будинку, додадуть марці ще більшого розголосу.

Його талант у поєднанні з дуже особистим поглядом на моду відповідає цінностям Gucci – інклюзивності та самовираженню,

– зазначили представники бренду.

Для рекламної зйомки гравець під номером 456 у серіалі "Гра в кальмара" змінив зелений спортивний костюм на зелений оксамитовий костюм. Також він приміряв ефектний чорний костюм з пухнастими рукавами.



Лі Джон Дже став обличчям Gucci / Фото з інстаграму бренду



Лі Джон Дже став обличчям Gucci / Фото з інстаграму бренду



Лі Джон Дже став обличчям Gucci / Фото з інстаграму бренду

Окрім цього, Лі Джон Дже позував перед фотографом у світло-персиковій сорочці, яку доповнив піджаком з монограмою бренду та класичними штанами. Його аутфіт довершувала коричнева сумка-тоут.



Лі Джон Дже став обличчям Gucci / Фото з інстаграму бренду