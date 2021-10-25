Зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон знялася в рекламній кампанії Calvin Klein: яскраві фото

27-річна головна героїня серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон знялася у рекламі бренду Calvin Klein. Модель приміряла топи та футболки з нової колекції.

Південнокорейська знаменитість майже щодня тішить свою багатомільйонну аудиторію новими кадрами. Дівчина вже кілька років працює моделлю: знімається для глянців та дефілює на показах найвідоміших брендів, втім лише після виходу серіалу "Гра в кальмара" на Netflix її популярність зросла в рази.

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На інстаграм-сторінку Хо Ен Чон стрімко підписалися фанати серіалу. Тепер за її особистим профілем стежить понад 22 мільйони користувачів.

На початку жовтня креативний директор бренду Saint Laurent Ніколя Жеск’єр запросив знаменитість стати амбасадоркою бренду. Згодом акторка знялася для трьох обкладинок Vogue Korea, а тепер потішила прихильників новою зйомкою для Calvin Klein.

Знаменитість приміряла синю футболку, жовтий топ та штани, а також показала логотип бренду на світшоті.

Нова колекція одягу вийшла у колаборації з американським дизайнером Хіроном Престоном. Він взяв за основу вуличний стиль і додав до класичних силуетів деякі акценти.

"Головним завданням для осінньої колекції було впровадження нових матеріалів і практичних дизайнів. Ми міркували про те, як бренд Calvin Klein сприймається в сучасному світі. Найбільше в колекції Season 2 мені подобається універсальність кожної моделі і можливість скласти величезну кількість образів завдяки багатошаровості, яку ми взяли за основу колекції", – зазначив дизайнер.



Хо Ен Чон знялася у рекламі бренду Calvin Klein / Фото з інстаграму акторки



Хо Ен Чон знялася у рекламі бренду Calvin Klein / Фото з інстаграму акторки



Хо Ен Чон знялася у рекламі бренду Calvin Klein / Фото з інстаграму акторки