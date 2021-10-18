Зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea: ефектні кадри

27-річна модель та акторка Хо Ен Чон, яка прославилася завдяки одній з головних ролей у серіалі "Гра в кальмара" знялася для корейського глянцю Vogue.

Після виходу серіалу акторка здобула шалену популярність. Всього за кілька тижнів на її інстаграм-сторінку підписалося понад 20 мільйонів прихильників. До своєї кінематографічної кар’єри дівчина була відомою, втім не у таких масштабах.

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У її портфоліо – покази Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus і Fendi, участь у шоу "Топ-модель по-корейськи". Дівчина нерідко з’являлася на обкладинках глянців Vogue і Harper’s BAZAAR.

Після ролі біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, яка принесла їй небачену славу, про Хо Ен Чон почали дізнаватися люди з усього світу, тож глянець Vogue Korea запросив дівчину прикрасити їхню обкладинку.

Станом на 18 жовтня 2021 року південнокорейський серіал "Гра в кальмара" на стримінговому сервісі Netflix є найпопулярнішим серіал з часів існування самої платформи. Серіал проводжує залишатись резонансною темою новинних каналів та соціальних мереж. Проєкт приніс для Netflix понад 900 мільйонів доларів прибутку, тоді як компанія вклала на розробку проєкту лише 21 мільйон.

Для листопадового випуску модель та акторка позувала у трьох образах від бренду Saint Laurent.

27-річна знаменитість позувала перед камерою фотографа у сітчастому бра, коротких сріблястих шортах та жакеті з паєтками. Її образ довершувала коротка зачіска каре та чубчик.

Для чорно-білої обкладинки Хо Ен Чон приміряла біле пухнасте плаття, чокер та масивні сережки. Модель позувала перед камерою у перуці з об’ємною укладкою.

Також акторка приміряла легендарні короткі шорти-труси від Saint Laurent, які доповнила синім боді з білим бантом, блискучим жакетом та чорними туфлями.



Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму



Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму



Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму

У зйомці також взяли участь інші героїні серіалу "Гра в кальмара".