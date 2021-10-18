Після виходу серіалу акторка здобула шалену популярність. Всього за кілька тижнів на її інстаграм-сторінку підписалося понад 20 мільйонів прихильників. До своєї кінематографічної кар’єри дівчина була відомою, втім не у таких масштабах.
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У її портфоліо – покази Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus і Fendi, участь у шоу "Топ-модель по-корейськи". Дівчина нерідко з’являлася на обкладинках глянців Vogue і Harper’s BAZAAR.
Після ролі біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, яка принесла їй небачену славу, про Хо Ен Чон почали дізнаватися люди з усього світу, тож глянець Vogue Korea запросив дівчину прикрасити їхню обкладинку.
Для листопадового випуску модель та акторка позувала у трьох образах від бренду Saint Laurent.
27-річна знаменитість позувала перед камерою фотографа у сітчастому бра, коротких сріблястих шортах та жакеті з паєтками. Її образ довершувала коротка зачіска каре та чубчик.
Для чорно-білої обкладинки Хо Ен Чон приміряла біле пухнасте плаття, чокер та масивні сережки. Модель позувала перед камерою у перуці з об’ємною укладкою.
Також акторка приміряла легендарні короткі шорти-труси від Saint Laurent, які доповнила синім боді з білим бантом, блискучим жакетом та чорними туфлями.
Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму
Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму
Хо Ен Чон знялася для обкладинки Vogue Korea / Фото з інстаграму
У зйомці також взяли участь інші героїні серіалу "Гра в кальмара".