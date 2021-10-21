Після виходу серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон отримала шалену популярність. Після ролі біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, яка принесла їй небачену славу, про дівчину почали дізнаватися люди з усього світу.

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Красуня відома не лише своїми кінематографічними здобутками, але й довготривалою роботою моделлю. У її портфоліо – покази Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus і Fendi та зйомки для глянців Vogue і Harper’s BAZAAR.

У своєму інстаграмі, за яким вже стежать майже 22 мільйони користувачів, Хо Ен Чон показала прихильника модний образ. Вона приміряла коротке кашемірове пальто з монограмою бренду Louis Vuitton. Її образ доповнили чорні лофери та подовжені чорні шкарпетки.

Зірка серіалу довершив мінімалістичний коричневий рюкзак та золотисті сережки-кільця. Волосся Хо Ен Чон зібрала в пучок, а на обличчі зробила природний макіяж, підкресливши лише губи рожевою помадою.



Осінній образ Хо Ен Чон / Фото з інстаграму акторки



Осінній образ Хо Ен Чон / Фото з інстаграму акторки