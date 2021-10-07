Зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон – модель і амбасадорка Louis Vuitton: що про неї відомо

27-річна акторка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон стала найпопулярнішою корейською акторкою за максимально короткий період. За тиждень на інстаграм-сторінку дівчини підписалося понад 13 мільйонів прихильників зі всього світу.

17 вересня 2021 року на Netflix вийшов південнокорейський серіал "Гра в кальмара", який очолює топи стрімінгового сервісу у 90 країнах світу. Серіал вже обігнав популярний "Паперовий будинок", який займав місце найуспішнішого неангломовного серіалу Netflix. "Гру в кальмара" вже подивилися понад 90 мільйонів людей.

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Разом із цим акторка Хо Ен Чон отримала небачену славу. У серіалі вона зіграла роль біженки з Північної Кореї Кан Се Бек. Варто зазначити, що і до виходу серіалу дівчина була відомою, щоправда, не в таких масштабах. У її портфоліо – покази Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus і Fendi, участь у шоу "Топ-модель по-корейськи". Дівчина нерідко з’являлася на обкладинках глянців Vogue і Harper’s BAZAAR.



Хо Ен Чон на обкладинці корейського Vogue

Дівчину також пов’язує близька дружба з брендом Louis Vuitton. У 2016 році вона брала участь в показі, а у 2017 році знялася у кампанії Ready-to-wear. 6 жовтня стало відомо, що вона стала амбасадоркою Модного будинку.

Я відразу ж закохався у величезний талант і неймовірну особистість Хо Ен, і я з нетерпінням чекаю початку нового розділу нашого спільного шляху, який ми почали кілька років тому,

– сказав креативний директор Louis Vuitton Ніколя Жеск’єр.



Зірка серіалу "Гра в кальмара" стала амбасадоркою Louis Vuitton

Окрім цього, кілька днів тому спортивний бренд Adidas запросив акторку знятися у їхній новій рекламній кампанії. Судячи з усього, акторка стане не менш успішною, ніж виконавиця ролі Токіо у серіалі "Паперовий будинок" Урсула Корберо.

Хо Ен Чон знялася для рекламної кампанії Adidas / Фото з інстаграму акторки

Хо Ен Чон входить у список 50 найвідоміших моделей світу за версією Models.com. Cвою модельну кар’єру вона розпочала у 16 років з участі у фестивалі "Сеульський тиждень моди".

У 2018-2019 роках Хо Ен Чон фарбувала волосся в червоний колір, який вицвітав в темно-рудий. Дизайнери люблять незвичайних моделей, тож радо запрошували її презентувати вбрання з новою колекцією. Манекенниця успішно виділялася на тлі інших, оскільки була єдиною моделлю з ненатуральним кольором волосся.

Дивіться модельні виходи Хо Ен Чон у добірці:

Стильні образи зірки "Гра в кальмара" Хо Ен Чон



Модні образи акторки та моделі Хо Ен Чон / Фото з інстаграму



Модні образи акторки та моделі Хо Ен Чон / Фото з інстаграму



Модні образи акторки та моделі Хо Ен Чон / Фото з інстаграму



Модні образи акторки та моделі Хо Ен Чон / Фото з інстаграму