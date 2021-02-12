21-річна іспанка Естер Еспосіто, що здобула найбільшу популярність завдяки серіалу Netflix "Еліта" з’явилася на обкладинці італійського видання Grazia. Також вона знялася в ексклюзивній фотосесії.

Молода іспанська акторка не вперше знімається для модних глянців. Дівчина з’являлася на обкладинках Glamour, Elle, InStyle та багатьох інших.

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Естер Еспосіто прославилася у всьому світі роллю Карли – прекрасної, снобістської та недобросовісної старшокласниці серіалу "Еліта". Втім глядачі розгледіли у Карлі її справжні почуття та бажання, і за це її сильно полюбили.

В інстаграмі дівчини зібралася шалена армія прихильників. За особистим профілем акторки стежить понад 26 мільйонів користувачів. Сторінка Естер є її справжнім гламурним щоденником, у який вона публікує стильні фотосесії, селфі, звичайні буденні кадри, а тепер поділилась з фанатами новою обкладинкою глянцю.

Для обкладинки глянцю та ексклюзивної фотосесії акторка позувала у Мадриді – місті, де вона народилася і живе. Знялася для обкладинки Естер на даху готелю. Стилісти одягнули акторку в боді у біло-червону смужку бренду Etro та довершили образ плісированою еклектичною спідницею на зав’язках.

Волосся дівчини прикрашали дві тоненькі косички спереду. Серед прикрас Еспосіто обрала масивне срібне кільце від BVLGARI, адже саме вона є амбасадором бренду.

У ексклюзивній фотосесії Естер Еспосіто позувала у світло-рожевій сорочці на зав’язках з квіткою у руці. Образ довершувало кольє, сережки на каблучки від ювелірного бренду.

Акторка з’явилася у короткому топі та шортах на тлі полотна індійських мотивів. Знаменитість також постала у довгій спідниці з вирізом на стегнах та сорочці, яку зав’язала та оголила струнку талію.