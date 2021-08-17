Зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто знялася у вражаючій фотосесії Dolce&Gabbana: ефектні кадри

Одна з головних героїнь серіалу "Еліта" Естер Еспосіто стала новим обличчям рекламної кампанії Dolce&Gabbana. Про співпрацю з брендом білявка оголосила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши рекламний ролик та спокусливе фото.

21-річна акторка знялася у кампанії італійського бренду, що присвячена моді та супермоделям 90-х років. Красуня стала новою музою розкішного Будинку моди Dolce&Gabbana.

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Любов Дольче і Доменіко до зірки серіалу "Еліта" спалахнула минулого року на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. Молода іспанка завітала на подію у чорному костюмі Dolcе&Gabbana, який привертав усі погляди гостей та фотографів. Після такої феєричної появи, дизайнери одразу зрозуміли, хто має представляти моду дев’яностих років.

У Dolce&Gabbana не оминають увагою той факт, що Естер Еспосіто стала дуже впливовою акторкою за останні кілька років. Її провідна роль у серіалах світового рівня зробила її актрисою сучасності. Естер є іспанкою з найбільшою кількістю підписників в інстаграмі (понад 28,5 мільйонів) та є однією з найзатребуваніших облич на червоних доріжках будь-якої події.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Фотографом зйомки став Кіто Муньос, а образи стилізував Віктор Бланко. Перед камерою фотографа красуня позувала у вкороченому чорному жакеті, атласному бра-топі, білій футболці з надписом "Супермоделі 90-х", спідниці міді та чорній мінісукні.

Стилісти вклали волосся акторки у стильний пучок, довершили образ золотистими прикрасами з масивними буквами D&G, сонцезахисними окулярами та насиченим макіяжем.

Рекламна зйомка видалася особливо "гарячою", оскільки на багатьох кадрах Естер Еспосіто позує в компанії чоловіків з оголеним торсом.

Дивіться рекламний відеоролик Dolce&Gabbana