Зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто вразила сукнею, яку шили 1900 годин: вражаючий вихід

21-річна іспанська зірка кіно Естер Еспосіто завжди вражає фотографів на червоних доріжках своїми вишуканими образами. Для Венеційського кінофестивалю красуня обрала довгу сукню м’ятного кольору від Versace.

Найбільшу любов та прихильність іспанка завоювала після виходу популярного молодіжного серіалу Netflix "Еліта" (Élite), в якому вона зіграла одну з головних ролей. Еспосіто прославилася у всьому світі роллю Карли – прекрасної, снобістської та недобросовісної старшокласниці.

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Зараз іспанка є амбасадоркою всесвітньо відомих брендів, часто бере участь у фотосесіях для журналів та постає на обкладинках глянців. Запрошена гостя кінофестивалю зуміла вразити усіх своїм бездоганним смаком та вчергове з’явилася перед камерами у розкішній сукні, яка вдало підкреслила її струнку фігуру.

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Молода акторка свій денний вихід на острові Лідо здійснила у водолазці та спідниці від Versace. Ефектний образ вона довершила чоботами на масивних підборах та чорною пов’язкою на голові. А вже ввечері Естер приміряла чарівну сукню від італійського Модного будинку.



Образ Естер Еспосіто на острові Лідо / Фото з інстаграму акторки

Образ Естер Еспосіто

Молода актриса з’явилася на червоній доріжці у бездоганній вечірній сукні з тюлю м’ятного кольору. Сукня-рибка досі залишається незаперечним лідером серед найбільш елегантних вечірніх нарядів.

Дизайн плаття оздоблений фірмовими візерунками бароко та складною вишивкою у стилі інтарсія. Низ плаття прикрашає пір’я, яке додає сукні ще більшої елегантності. В інстаграмі італійського бренду зазначається, що на пошиття цієї сукні пішло 1900 годин, тобто 2,5 місяці.

Естер Еспосіто є амбасадоркою люксового ювелірного бренду Bvlgari, тож доповнила свій розкішний наряд масивним браслетом, сережками та перснем. Знаменитість прийшла на кіно подію з випрямленим розпущеним волоссям. Візажисти підкреслили погляд акторки чорними стрілками, а губи намалювали помадою персикового відтінку.



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки