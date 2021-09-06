Найбільшу любов та прихильність іспанка завоювала після виходу популярного молодіжного серіалу Netflix "Еліта" (Élite), в якому вона зіграла одну з головних ролей. Еспосіто прославилася у всьому світі роллю Карли – прекрасної, снобістської та недобросовісної старшокласниці.

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Зараз іспанка є амбасадоркою всесвітньо відомих брендів, часто бере участь у фотосесіях для журналів та постає на обкладинках глянців. Запрошена гостя кінофестивалю зуміла вразити усіх своїм бездоганним смаком та вчергове з’явилася перед камерами у розкішній сукні, яка вдало підкреслила її струнку фігуру.

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Молода акторка свій денний вихід на острові Лідо здійснила у водолазці та спідниці від Versace. Ефектний образ вона довершила чоботами на масивних підборах та чорною пов’язкою на голові. А вже ввечері Естер приміряла чарівну сукню від італійського Модного будинку.



Образ Естер Еспосіто на острові Лідо / Фото з інстаграму акторки

Образ Естер Еспосіто

Молода актриса з’явилася на червоній доріжці у бездоганній вечірній сукні з тюлю м’ятного кольору. Сукня-рибка досі залишається незаперечним лідером серед найбільш елегантних вечірніх нарядів.

Дизайн плаття оздоблений фірмовими візерунками бароко та складною вишивкою у стилі інтарсія. Низ плаття прикрашає пір’я, яке додає сукні ще більшої елегантності. В інстаграмі італійського бренду зазначається, що на пошиття цієї сукні пішло 1900 годин, тобто 2,5 місяці.

Естер Еспосіто є амбасадоркою люксового ювелірного бренду Bvlgari, тож доповнила свій розкішний наряд масивним браслетом, сережками та перснем. Знаменитість прийшла на кіно подію з випрямленим розпущеним волоссям. Візажисти підкреслили погляд акторки чорними стрілками, а губи намалювали помадою персикового відтінку.



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Образ Естер Еспосіто на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки