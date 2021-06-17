Іспанська акторка одразу після виходу молодіжного серіалу "Еліта" здобула шалену популярність. Естер Еспосіто прославилася у всьому світі роллю Карли – прекрасної, снобістської та недобросовісної старшокласниці серіалу "Еліта" від Netflix. Втім глядачі розгледіли у Карлі її справжні почуття та бажання, і за це її сильно полюбили.

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Білявку часто запрошують зніматися для обкладинок глянців та брати участь у фотосесіях. Естер є обличчям ювелірного Дому BVLGARI, також вона нещодавно знялася в рекламній кампанії нових сумок Valentino.

Образ Естер Еспосіто

Естер позувала у сірій студії присівши у білій сукні-сорочці розміру оверсайз. Лаконічний образ знаменитості довершили чорні чоботи та стильна зачіска. Стилісти заплели волосся в африканські косички, залишивши частину з прямими пасмами. Така зачіска зараз користується популярністю.

Візажисти зробили на обличчі акторки її улюблений макіяж. Очі нафарбували коричневими тінями, зробивши погляд виразнішим завдяки чорному лайнеру, а губи намалювали коричневою помадою.

Естер тримала в руках нову сумку чорного кольору із золотистим логотипом бренду Valentino від засновника бренду Валентіно Гаравані. Вартість нової дизайнерської сумки VALENTINO GARAVANI – близько 3 тисяч євро.



Стильний образ Естер Еспосіто / Фото з інстаграму