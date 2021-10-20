За дрес-кодом, на премію знаменитості мали прийти в образі зі свого гардероба, з перероблених матеріалів, або перешиті з речей, у яких зірки вже з’являлися на світських раутах.

Дивіться також Анджеліна Джолі знялася у розкішній зйомці для Elle в підвісному гамаці: вражаючі фото

Емма Вотсон обрала незвичний виріб від молодого британського дизайнера Harris Reed. Він створює нове вбрання із залишків старих тканин. Вбрання акторки раніше було вінтажною сукнею, з якої дизайнер зробив об’ємний топ з асиметричним подолом в поєднанні з чорними штанами кльош. Її аутфіт доповнили черевики на масивній підошві.

Зірка "Гаррі Поттера" розпустила волосся та довершила образ перснями та браслетами Harris Reed x Missoma.

Варто зазначити, що востаннє Емма Вотсон з’являлася на червоній доріжці у грудні 2019 року, на прем’єрі фільму "Маленькі жінки" у Нью-Йорку.



Емма Вотсонс на премії Earthshot Prize / Фото з Getty Images



Емма Вотсонс на премії Earthshot Prize / Фото з Getty Images