Головна героїня фільму "Квітка пустелі" та ефіопська модель знялася у вишуканій фотосесії, рекламуючи вбрання з нової колекції австралійського бренду Zimmermann.

Джерело: інстаграм Zimmermann

Ефіопська супермодель, дизайнерка та модель Лія Кебеде зачарувала своїх прихильників стильними кадрами у витонченому, літньому вбранні Zimmermann.

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42-річна модель часто знімається для модних видань Вона тричі з'являлася на обкладинці Vogue, а також часто постає перед камерами фотографів, рекламуючи нову колекцію вбрання.

Лія Кебеде для Zimmermann

У новій фотосесії для Zimmermann Кебеде знялася на узбережжі океану у вишуканих сукнях з об’ємними рукавами, які вже цього року, за словами стилістів, будуть в тренді. Фотографом вишуканої зйомки став Бенні Горн.

На камеру знаменитість позувала у розкішних легких сукнях, які ідеально підійдуть для літніх прогулянок. Окрім цього, Лія постала у білому штанному костюмі, який складається зі штанів палаццо та маскулінного жакету з чоловічого плеча.

На іншому кадрі для Zimmermann Кебеде позувала у ніжно-рожевому костюмі, який складався з шортів на високій посадці та подовженого жакета. Створити рожевий total look допоміг топ у білизняному стилі на бретелях.

Стиліст волосся Клара Леонард для зйомки вирішила залишити волосся у його природному стані, а візажист Джуді Боланд лише трішки підкреслила виразність очей за допомогою олівця.



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму



Лія Кебеде у вбранні Zimmermann / Фото з інстаграму