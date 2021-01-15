Зимове натхнення для прогулянок: найкращі готові образи
Взимку наш гардероб поповнюється в’язаними теплими светрами, трикотажними сукнями, водолазками, шарфами, шапками та рукавицями. Однак серед всього зимового різноманіття першість взимку отримує – верхній одяг. Як виглядати цієї зими стильно – дивіться у добірці готових образі з актуальним верхнім одягом.
Взимку 2021 року найбільш актуальними будуть моделі oversize, утеплені стьобані пальта і куртки, пуховики, дублянки, а також паффери – вкорочені куртки.
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Школа стилю Pump Your Style, засновницею якого є українська стилістка Марина Мартинів, опублікувала у своєму інстаграмі варіанти стилізації зимового верхнього одягу.
Готові образи з актуальним верхнім одягом
Міксуйте принти. Оверсайзовий пуховик в клітинку комбінуйте зі штанами та світлими масивними черевиками на шнурівках.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Створюйте затишний та комфортний total look з пуховиком, джогерами, світшотом та масивними черевиками.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Образи з довгим пуховиком розбавляйте чобітками з принтом створюючи цікавий акцент в образі.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Вкорочені пуховики гарно виглядають в поєднанні з розширеними штанами та черевиками, спідницями чи сукнями довжини міді та високими чоботами, які заходять під край виробу.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Стьобані пуховики та пальто самі по собі виглядають цікаво, тому інші складові образу підбирайте в нейтральних відтінках та більш лаконічного крою.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Шкіряну куртку-паффер додавайте в образ з поєднанням різних фактур. Комбінуйте з светром грубої в’язки, штанами та черевиками на грубій підошві.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Вкорочену дублянку поєднуйте зі світлими джинсами заправленими в масивні черевики та доповнюйте образ структурованою сумкою.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
Цікаві дублянки комбінуйте в тотал луках, або використовуйте як акцент в образі, обравши модель в більш насиченому кольорі.
Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio
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