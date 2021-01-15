Взимку наш гардероб поповнюється в’язаними теплими светрами, трикотажними сукнями, водолазками, шарфами, шапками та рукавицями. Однак серед всього зимового різноманіття першість взимку отримує – верхній одяг. Як виглядати цієї зими стильно – дивіться у добірці готових образі з актуальним верхнім одягом.

Взимку 2021 року найбільш актуальними будуть моделі oversize, утеплені стьобані пальта і куртки, пуховики, дублянки, а також паффери – вкорочені куртки.

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Школа стилю Pump Your Style, засновницею якого є українська стилістка Марина Мартинів, опублікувала у своєму інстаграмі варіанти стилізації зимового верхнього одягу.

Готові образи з актуальним верхнім одягом

Міксуйте принти. Оверсайзовий пуховик в клітинку комбінуйте зі штанами та світлими масивними черевиками на шнурівках.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Створюйте затишний та комфортний total look з пуховиком, джогерами, світшотом та масивними черевиками.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Образи з довгим пуховиком розбавляйте чобітками з принтом створюючи цікавий акцент в образі.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Вкорочені пуховики гарно виглядають в поєднанні з розширеними штанами та черевиками, спідницями чи сукнями довжини міді та високими чоботами, які заходять під край виробу.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стьобані пуховики та пальто самі по собі виглядають цікаво, тому інші складові образу підбирайте в нейтральних відтінках та більш лаконічного крою.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Шкіряну куртку-паффер додавайте в образ з поєднанням різних фактур. Комбінуйте з светром грубої в’язки, штанами та черевиками на грубій підошві.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Вкорочену дублянку поєднуйте зі світлими джинсами заправленими в масивні черевики та доповнюйте образ структурованою сумкою.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio



Цікаві дублянки комбінуйте в тотал луках, або використовуйте як акцент в образі, обравши модель в більш насиченому кольорі.



Готові образи верхнього одягу / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio