Зимова принцеса: Ірина Федишин одягнула весільну сукню для святкування новорічної ночі

Відома українська співачка Ірина Федишин долучилася до зірок українського шоу-бізнесу та знялася у святковому концерті, який вийде на телеекранах в новорічну ніч. Для зйомок білявка приміряла весільну сукню.

У зірок грудень завжди насичений численними різдвяними та новорічними зйомками. Традиційно на українців чекають святкові концерти та привітання від знаменитостей.

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Співачка зі Львова Ірина Федишин любить ділитися зі своїми прихильниками усім, що відбувається у її житті, тож продемонструвала коротке відео у сукні, яку вона обрала для відеозйомок новорічної ночі.

Образ Ірини Федишин

34-річна артистка приміряла розкішну білосніжну сукню з весільної колекції від дизайнерки Оксани Мухи.



Ірина Федишин обрала сукню від Оксани Мухи / Фото з інстаграму

Плаття з атласу надзвичайно елегантне, спадаюча тканина на плечах вдало підкреслює зону декольте, а довгий шлейф додає вишуканості.

Знаменитість зачесала волосся у витончений пучок та випустила передні пасма. На її обличчі, як завжди, сяяв яскравий макіяж. Фанати в коментарях зазначили, що така сукня виконавиці дуже личить.

Реакція мережі на образ артистки