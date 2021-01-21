Зима – найбільш відповідний квартал в році, коли всі без винятку відчувають особливу потребу в комфортному одязі. Однак не варто відкладати на другий план стиль, адже якщо правильно розставити потрібні акценти, то навіть в холодну пору року можна отримати трендову зимову капсулу. В таку базу входить не лише одяг, але й аксесуари.

У гонитві за модними новинками, не треба забувати, що саме класичні, перевірені часом речі складають основу базового зимового гардероба, пише FWD.

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Головною особливістю базового гардероба є практичність, лаконічність і простота крою. Усе це не зробить ваш образ нудним, адже ви зможете його розбавити стильними аксесуарами, трендовими відтінками і принтами.

Зимова капсула зимового гардероба

Яскравий светр

Светр – головний атрибут зимового періоду. Придбайте на зиму хоча б один яскравий светр, який щоразу при одяганні, буде покращувати вам настрій. Светр з яскравим принтом та цікавим забарвленням – є основою образу, а його акцент не потребує ще якихось інших додаткових маніпуляцій. Для стильного лука підберіть штани чи джинси в тон светру, або ж один із компліментарних кольорів, щоб створити модний зараз колорблок.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Светр з V-подібним вирізом

Дана модель виробу делікатно підкреслює лінію ключиць, а вдалий виріз подовжує силует. Такий варіант светру можна по-різному стилізувати. У профілях fashion-зірок в інстаграмі ви можете знайти безліч варіантів на кожен день.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Кардиган

Одягайте кардиган поверх інших виробів та створюйте різноманітні образи. Дівчатам з пишними стегнами краще придивитися до моделей до середини стегна з V-образним вирізом, а тим, у кого широкі плечі, варто звернути увагу на вироби з круглим коміром і кишенями в районі стегон.

Базовий гардероб на зиму / FWD

В'язаний жилет

Жилет для зими – ідеальна знахідка. По-перше – він стильний, а по-друге – він теплий. Під низ можна одягнути водолазку чи блузку і не турбуватися про холод. З жилеткою можна стилізувати абсолютно різні речі, створюючи цікаві образи.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Вовняні штани

Взимку штани з вовни забезпечують теплом та зручністю. Якщо у вас коротка куртка – обирайте вироби з високою посадкою. В тренді вільні силуети, довга штанина прийшла на зміну моделям по щиколотку.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Трикотажні штани

Трикотажні штани – одна з найвдаліших покупок взимку. Комфортні штани завдяки крою можна одягати не лише на прогулянку, але й в офіс, чи на будь-які святкові події.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Спідниця в клітинку

Клітинка – один з наймодніших принтів сезону. Клітинка завжди залишатиметься класикою, тож в будь-який період стане доречною у вашому гардеробі. Щоб мати можливість створювати модні силуети 40-х з яскраво вираженою талією, обирайте моделі з високою посадкою.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Пуховик

Пуховик з предмету необхідності вже давно перетворився на fashion-об’єкт. Дуті вироби oversize доповнюють будь-які спортивні чи класичні вироби, і при цьому виглядають стильно.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Шапка і шарф

Взимку добре мати декілька фасонів шапок та шарфів, щоб мати можливість міксувати образи та щоразу виглядати по-новому та свіжо. Шапка і шарф доповнюють зимовий образ, створюючи яскравий вайб.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Рукавички

Рукавички є мастхевом вашого гардеробу. Стриманий і строгий образ можна доповнити нейлоновими рукавицями або в'язаними рукавичками. Несподіваний елемент зробить образ цікавим і нестандартним.



Базовий гардероб на зиму / FWD

Яскрава сумка

Сумка допоможе урізноманітнити зимовий образ та підкреслити лінію талії, якщо ви у пуховику чи шубі. Обирайте сумку в контрастному кольорі відповідно до вашого верхнього одягу. Стилісти радять обирати кольори, які легко поєднуються з іншими відтінками - фуксія, ультрамарин, відтінок лайма.



Аксесуари на зиму / FWD

Масивне кольє

Трендові срібні чи золотисті ланцюжки не загубляться на масивному светрі, а навпаки, допоможуть розставити потрібні акценти. А от ніжні прикраси прибережіть для весни та літа.



Аксесуари на зиму / FWD

Накладний комір

Накладні коміри у 2021 році стануть дуже популярними. Мереживні круглі або гострі в дусі 80-х комірці стануть чудовою родзинкою у повсякденному образі.



Аксесуари на зиму / FWD