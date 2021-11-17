Інстаграм Жюлі можна назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче надихнутися лаконічними та ідеально стриманими образами. Модна блогерка любить класичні речі, втім окрім пастельних відтінків додає у свої аутфіти багато кольорових речей. Вона вміє чудово поєднувати між собою кольори, що дозволяє їй створювати розкішні образи.

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Архітекторка проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти. Нещодавно інфлюенсерка відправилася до Парижу, тому продемонструвала культовий образ француженки.

Образ Жюлі Феррері

Дівчина, яка є натхненням для багатьох модниць, приміряла для прогулянки Парижем неймовірно стильний образ. Жюлі одягнула під низ кашемірову водолазку білого кольору, яку доповнила гірчичними трендовими штанами зі шкіри.

Для зручного променаду інфлюенсерка доповнила look класичними чорними кедами. Зверху вона одягнула популярне пальто від Max Mara бежевого кольору. Образ Жюлі довершила коричневою сумкою, чорними сонцезахисними окулярами та найпопулярнішим головним убором парижанок – беретом зеленого кольору.



Стильний осінній образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний осінній образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний осінній образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки