Фісташковий жакет і рожеві сабо: ідеальний весняний образ демонструє Жюлі Феррері

Французька модниця Жюлі Феррері продемонструвала новий весняний вихід. Стильна архітекторка вкотре зачарувала своїх прихильників стильним образом.

Жюлі дуже любить мінімалістичний та стриманий стиль одягу. У її гардеробі знайдеться чимало блузок, вишуканих кардиганів, структурованих жакетів та класичних штанів, які вона вдало поєднує між собою.

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Феррері є прекрасним прикладом того, як треба правильно носити трендові речі. При створенні образу Жюлі додає в аутфіт лише один елемент гардеробу, який на даний момент є ультрапопулярним.

Цього разу модна інфлюенсерка, яка проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо, показала на собі, з чим можна поєднати трендові джинси з розрізами.

Дизайнери представили чимало стильних виробів для весняно-літнього сезону, втім джинси з розрізами по боках займають особливе місце в гардеробах модниць. Таку модель вже приміряла на собі стильна француженка Жюлі Феррері

Образ модниці Жюлі Феррері

Модниця одягнула стильні широкі джинси з розрізами по боках зі світлого деніму, які поєднала з жакетом фісташкового кольору. Під низ Жюлі одягнула бежеву класичну футболку.

Її образ доповнили мінімалістичні рожеві сабо на підборах з гострим носком. Взуття з сатину прикрашала срібляста пряжка. Волосся Жюлі розпустила та зробила легенькі локони, які додали образу святковості.

Щоб вийти на прогулянку в такому аутфіті, варто всього лише одягнути пальто чи тренч.

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