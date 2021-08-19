Жюлі Феррері обирає в останні літні дні білий костюм з льону: стильне фото

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері тішить своїх прихильників стильними літніми кадрами. Блогерка живе на острові Корсика у сонячному місті Аяччо та демонструє фанатам красиві образи. В останні спекотні дні Жюлі прогулялася у короткому лляному костюмі.

Архітекторка та блогерка з Франції Жюлі Феррері активно диктує тренди багатьом модницям. На інстаграм-сторінку красуні підписано майже 400 прихильників, які щодня надихаються модними сетами.

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Для літніх аутфітів Жюлі Феррері обирає одяг з натуральних матеріалів, простого крою та базових кольорів. Дівчина любить квітковий принт, тож в її профілі можна побачити безліч суконь різних фасонів, костюмів та купальників. Блогерка, як справжня француженка, створює бездоганний наряд з лаконічних елементів гардероба, які вдало поєднуються між собою.

В останньому дописі Жюлі продемонструвала на собі найактуальніший літній виріб – лляний костюм.

Образ Жюлі Феррері

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Інфлюенсерка опублікувала серію кадрів на тлі гір та скал. Для прогулянки морським узбережжям француженка одягнула білий лляний костюм від бренду Bahaar, що складався з топу та короткої мініспідниці зі стильною зав’язкою збоку.

Образ красуні доповнили бежеві біркенштоки та коричнева солом’яна сумка. Жюлі зав’язала волосся в пучок та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами.



Жюлі Феррері показала чарівний образ / Фото з інстаграму блогерки



Жюлі Феррері показала чарівний образ / Фото з інстаграму блогерки

Інші літні образи інфлюенсерів

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