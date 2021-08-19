Архітекторка та блогерка з Франції Жюлі Феррері активно диктує тренди багатьом модницям. На інстаграм-сторінку красуні підписано майже 400 прихильників, які щодня надихаються модними сетами.
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Для літніх аутфітів Жюлі Феррері обирає одяг з натуральних матеріалів, простого крою та базових кольорів. Дівчина любить квітковий принт, тож в її профілі можна побачити безліч суконь різних фасонів, костюмів та купальників. Блогерка, як справжня француженка, створює бездоганний наряд з лаконічних елементів гардероба, які вдало поєднуються між собою.
В останньому дописі Жюлі продемонструвала на собі найактуальніший літній виріб – лляний костюм.
Образ Жюлі Феррері
Інфлюенсерка опублікувала серію кадрів на тлі гір та скал. Для прогулянки морським узбережжям француженка одягнула білий лляний костюм від бренду Bahaar, що складався з топу та короткої мініспідниці зі стильною зав’язкою збоку.
Образ красуні доповнили бежеві біркенштоки та коричнева солом’яна сумка. Жюлі зав’язала волосся в пучок та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами.
Жюлі Феррері показала чарівний образ / Фото з інстаграму блогерки
Жюлі Феррері показала чарівний образ / Фото з інстаграму блогерки