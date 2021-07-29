Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret не є активною користувачкою інстаграму, як її колеги Ельза Госк чи Жизель Олівейра, втім інколи манекенниця ділиться з прихильниками стильними кадрами у новому вбранні.

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Нещодавно знаменитість заінтригувала 6 мільйонів прихильників спільними кадрами зі стилісткою Меган Фокс та Гейлі Бібер – Мейв Рейлі. Дівчата обоє позували перед дзеркалом у стильному вбранні, тож згодом фанати 28-річної зірки матимуть можливість побачити образи Жозефін для бренду Ksubi. Ймовірно, аутфіти для фотосесії для модниці складала саме зіркова стилістка.

Та поки прихильники чекають на нову порцію красивих нарядів, Жозефін показала на собі стильний літній виріб.

Білявка постала перед об’єктивом у чорно-білому костюмі в клітинку, що складався з топу на широких бретельках та спідниці міді. Топ підкреслив пишні форми моделі, а спідниця, що оздоблена ґудзиками, кишенями та розрізом, дозволила манекенниці показати свої довгі ноги.

Красуня розпустила волосся та зробила легкі хвильки, а на обличчя нанесла ніжний макіяж. Жозефін намалювала повіки золотистими тінями, а губи нафарбувала бордовою помадою. Бронзові сережки довершили образ знаменитості.

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