Сукня з розрізом до стегна: Жозефін Скрівер похизувалася елегантним вбранням – фото

Джерело:інстаграм Жозефін Скрівер
Данська топмодель Жозефін Скрівер показала своїм прихильникам елегантну червону сукню з розрізами. Як завжди, одна з найвідоміших моделей світу, обрала сукню, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру.
"Ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер через пандемію коронавірусу, як і всі інші моделі, майже не одягала розкішних суконь для світських подій. Втім 27-річна модель натякнула прихильникам, що вже повернулася з відпустки до Лос-Анджелесу та відновлює свої робочі будні.
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Одні з найзнаменитіших моделей Белла та Джіджі Хадід вже активно працюють в модельній сфері та навіть знялися для обкладинок глянців Vogue. Вочевидь, всі інші моделі також отримали чимало вигідних рекламних пропозицій, тож зовсім скоро потішать прихильників своїми роботами.
Жозефін Скрівер опублікувала в інстаграмі кадр, на якому позує у розкішній довгій сукні з розрізом до стегна. Червона сукня, окрім великого розрізу оздоблена також прорізом на талії з одного боку, а верх сукні на одне плече робить її сексуальною та привабливою.
Довершили ніжний образ знаменитості бежеві босоніжки та ніжна прикраса на шиї з масивним кулоном.
Данська модель постала перед камерою у розпущеному випрямленому волоссі. Жозефін зробила природний макіяж, губи нафарбувала нюдовою помадою. Нова світлина манекенниці набрала понад 100 тисяч вподобань та сотні коментарів.
Бездоганний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму
Бездоганний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму