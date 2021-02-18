Данська топмодель Жозефін Скрівер показала своїм прихильникам елегантну червону сукню з розрізами. Як завжди, одна з найвідоміших моделей світу, обрала сукню, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру.

"Ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер через пандемію коронавірусу, як і всі інші моделі, майже не одягала розкішних суконь для світських подій. Втім 27-річна модель натякнула прихильникам, що вже повернулася з відпустки до Лос-Анджелесу та відновлює свої робочі будні.

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Одні з найзнаменитіших моделей Белла та Джіджі Хадід вже активно працюють в модельній сфері та навіть знялися для обкладинок глянців Vogue. Вочевидь, всі інші моделі також отримали чимало вигідних рекламних пропозицій, тож зовсім скоро потішать прихильників своїми роботами.

Образ Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер опублікувала в інстаграмі кадр, на якому позує у розкішній довгій сукні з розрізом до стегна. Червона сукня, окрім великого розрізу оздоблена також прорізом на талії з одного боку, а верх сукні на одне плече робить її сексуальною та привабливою.

Довершили ніжний образ знаменитості бежеві босоніжки та ніжна прикраса на шиї з масивним кулоном.

Данська модель постала перед камерою у розпущеному випрямленому волоссі. Жозефін зробила природний макіяж, губи нафарбувала нюдовою помадою. Нова світлина манекенниці набрала понад 100 тисяч вподобань та сотні коментарів.



Бездоганний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму



Бездоганний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму