27-річна популярна бразильська модель та "ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра привертає увагу прихильників не лише в рекламних кампаніях, але й на своїй особистій сторінці в інстаграмі.
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Манекенниця часто ділиться зі своїми підписниками в мережі відвертими кадрами у модних купальниках, втім цього разу вона продемонструвала цікавий образ, у якому можна вирушати на прогулянку.
Образ Жизель Олівейри
Знаменитість постала перед камерою у жовтому светрі та білих широких джинсах з модними розрізами. Така модель вже здобуває популярність серед трендсеттерів, які демонструють цей виріб у своїх аутфітах.
Модниця доповнила образ жовтими кросівками з чорною підошвою, а довершила її look рожева мінімалістична сумка із золотистим ланцюжком, яку вона одягнула через плече та золотистий ланцюжок з кулоном.
Бразилійка розпустила волосся та зробила природний макіяж. На повіки вона нанесла світлі тіні, а губи нафарбувала матовою коричневою помадою.
Стильний вихід Жизель Олівейри / Фото з інстаграму
Стильний вихід Жизель Олівейри / Фото з інстаграму
Цікаві образи Жизель Олівейри
- Модель показує хіт літа – купальник та окуляри одного кольору;
- Жизель Олівейра доводить, що біла сорочка і штани – вдале весняне поєднання;
- Манекенниця вразила образом у топі та чорних штанах.