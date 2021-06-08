Анджеліна Джолі є однією з найпопулярніших акторок. Вона є прикладом для багатьох жінок, нею захоплюються покоління. Знаменитість завжди демонструє бездоганний смак в одязі, вміє підкреслити фігуру.

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Святковий look Анджеліни Джолі

Для особливого вечора акторка обрала жовту сукню з шифону. Таке вбрання зробило образ Анджеліни дуже жіночним і ніжним. Святковий look Джолі поєднала з лакованими туфлями нюдового кольору на підборах.

Серед аксесуарів зірка доповнила образ маленькою чорною сумочкою від Valentino. це нова модель з зернистої телячої шкіри, прикрашена культовим декором VLogo Signature. Він був повністю покритий заклепками та подвійним замком-обертачем. У сумочці є багато відділень, а всередині вона прикрашена підкладкою з червоної шкіри.

Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Довершила аутфіт однотонною тканинною маскою сірого кольору.



Анджеліна Джолі в жовтій сукні / Vogue Україна