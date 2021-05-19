Жовтий – головний колір 2021 року: який одяг представили дизайнери у колекціях весна – літо 2021

Інститут кольору Pantone назвав життєрадісний жовтий (Illuminating) – одним з головних кольорів 2021 року. Пару цьому сонячному кольору склав абсолютно сірий (Ultimate Gray). Під час показу весняно-літньої колекції дизайнери показали чимало елементів гардеробу жовтого кольору, які оселилися в гардеробах модниць стрітстайлу.

У своїй колекції бренд MSGM показали, що жовтий колір має стильний вигляд у монохромному образі. Ви можете одягнути жовтий топ на зав’язках поєднавши з жовтою спідницею та жакетом.

Зверніть увагу Андре Тан назвав антитренди офісного дрес-коду: список речей, яких треба позбутися

Для вечірньої прогулянки можна обрати жовту обтислу сукню, доповнити її сабо на підборах або босоніжками та довершити об’ємними прикрасами за прикладом Versace.



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue

Jason Wu представили костюм розслабленого крою, який можна носити не тільки на курорті, але й у місті. Greta Constantine показали найефектнішу сукню цього сезону, Etro представили вбрання сорочкового крою з етнічними візерунками з ніжного шовку, а Alberta Ferretti запропонували напівпрозоре slip-dress для найспекотніших літніх вечорів.



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue

Креативний директор бренду Valentino П'єрпаоло Піччолі створив жовту сорочку чоловічого крою, яку можна носити з джинсами, бермудами, штанами, або соло.



Вбрання жовтого кольору з колекції весна – літо 2021 / Vogue