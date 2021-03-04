Інститут кольору Pantone на початку грудня назвав лідерів модної палітри у 2021 році. Ними стали два відтінки, що символізують поєднання сили та надії. У 2021 році трендовими будуть глибокий сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Gray та яскравий жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating.

Яскравий жовтий колір на пару з базовим сірим став одним з найголовніших кольорів цього року. На початку весни залучати у свої образи модний колір варто зі светру.

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При виборі светру стилісти радять звернути увагу на його актуальність. У 2021 році на піку популярності будуть светри з рукавами-буфами, які представив JW Anderson, або рваностями, які презентував бренд MSGM.

Жовті светри варто поєднувати з блакитними широкими джинсами, шкіряними спідницями, або ж носити поверх білої сорочки, адже багатошаровість залишається в моді.

Любителям лаконічних образів стилісти радять звернути увагу на моделі прямого крою, які можна придбати у магазинах мас-маркету. Окрім цього, обмежуватися лише яскравим жовтим не обов’язково – можете сміливо обирати відтінки від глибокого гірчичного до приглушеного "цукеркового".

Жовтий колір чудово поєднується з червоно-помаранчевою та зелено-синьою гамою. Також цей колір яскраво виглядає на тлі чорного та білого. Придивляйтеся ближче до цього кольору та обирайте з нашої добірки фасон, який вам найбільше сподобався.

Яскраві жовті светри кольру Pantone



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Harper’s Bazaar



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Harper’s Bazaar



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest

Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest



Лідер модної палітри у 2021 році – яскравий жовтий колір / Pinterest