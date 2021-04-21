Сексуально і зухвало: Жизель Олівейра знялася у захопливій фотосесії – відверті кадри

Попри те, що бразильська модель Жизель Олівейра вже давно не ходить по подіумах, її любов до моди та зйомок залишилася досі. Манекенниця розбурхала уяву шанувальників відвертими кадрами. Спекотною фотосесією дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Знаменита бразильська модель, "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра любить показувати у своєму інстаграмі останні модні новинки. Вона ділиться зі своєю аудиторією стильними аутфітами та останніми трендами.

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Зірка подіумів користується особливою популярністю серед білизняних брендів, адже вона не лише висока та струнка, але й володарка бездоганної фігури. Жизель часто демонструє найрізноманітніші купальники та білизняні комплекти, втім у новому дописі вона з’явилася частково без них.

Манекенниця опублікувала серію пікантних кадрів, позуючи на камеру фотографині Емілінн Роуз. Зухвала зйомка сподобалася прихильникам, тож вони засипали Жизель приємними коментарями.

Образи Жизель Олівейри

Модель постала перед камерою у чорній білизні з білими бретелями від Dior. Спокусливий аутфіт доповнювали чорні панчохи та лаковані туфлі на маленьких підборах.

Візажисти зробили Олівейрі стильний мейк. Вони нафарбували їй повіки коричневими тінями намалювавши масивну стрілку. На нижню повіку очей вони також нанесли тіні та зробили очі виразнішими.

За допомогою чорного олівця, візажисти зробили чітку лінію брів, а губи нафарбували коричневою помадою. Її образ довершила зачіска з ефектом мокрого волосся.

Оголені кадри Жизель Олівейри доповнювали численні золотисті та сріблясті прикраси. Дівчина приміряла ультрастильний костюм, що складався з бежевого вкороченого жакета та мініспідниці.

Також манекенниця продемонструвала відмінний костюм на літо – лляний виріб голубого кольору. Жизель позувала у вкороченій сорочці та штанах з масивними срібними сережками-кільцями та ланцюжком.

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