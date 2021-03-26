Бразильська модель Жизель Олівейра знялася для арабського глянцю Elle: розкішні фото

Бразильська модель, "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret знялася для обкладинки арабського глянцю Elle. Для іменитого видання манекенниця також позувала у бездоганній фотосесії.

Жизель Олівейра активно штурмує fashion-індустрію. Майже щодня модниця публікує в мережі стильні образи, а тепер знялася для знаменитого глянцю Elle.

До теми Жизель Олівейра завела мережу звабливими кадрами в оригінальному топі з жіночих рукавичок: фото

Фотографинею квітневого номера стала Емілін Роуз. За бездоганний стиль у розкішних образах відповідав Джастін Лін, а над макіяжем моделі чаклувала візажистка Гейлі Кассель.

На обкладинці глянцю Жизель позувала у білій сорочці, комір якої оздоблений чорним візерунком. Зверху модель одягнула білий жакет та довершила образ золотистим кольє та ланцюжком з масивним зеленим кулоном.

Дівчина тримала у руках рожеву квітку, прикривши нею частину обличчя. Візажисти нафарбували губи манекенниці яскравою червоною помадою, а очі зробили виразнішими завдяки коричневим тіням. Стилісти довге волосся Жизель зав’язали в гульку, випустивши одну маленьку прядку на обличчя.

Для фотосесії дівчина приміряла жовту блузу з об’ємними "надутими" рукавами та класичні голубі джинси. Для кадру Жизель позувала на білій постелі всипаній квітами.

Стилісти одягнули модель у розкішну сукню без брителів, з глибоким вирізом та рукавами-буфами. Модниця також з’явилася перед об’єктивом фотокамери у рожевому костюмі, що складався з подовженого жакета та штанів кльош з розрізами. Особливого шарму додавав головний убір з дрібних перлин.

Квітневий номер присвячений справжньому приходу весни, тож кожен образ Жизель Олівейри не обходився без квітів. На останньому кадрі в дописі, який вона опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, модель позує сидячи на кріслі у білій шифоновій водолазці, жилеті та довгій спідниці з прозорої тканини лавандового кольору. Довершили кадр квіти фіолетових відтінків.

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