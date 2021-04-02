Стильна бразильська модель Жизель Олівейра підкорила прихильників стильним виходом. Вона позувала перед камерою у топі, білій сорочці та штанах.

27-річна популярна бразильська модель та "ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра привертає увагу прихильників не лише в модних шоу та рекламних кампаніях, але й на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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За дівчиною стежить понад мільйон користувачів, тож вона радо демонструє фанатам стильні образи.

Образ Жизель Олівейри

Манекенниця красувалася у Лос-Анджелесі у топі в чорно-білу смужку від Christian Dior. Зверху Жизель одягнула подовжену лляну сорочку білого кольору. Стильний образ Олівейра поєднала з білими широкими штанами від Zara.

Розкішне довге волосся модель зав’язала у гульку та доповнила чорною стрічкою. Аутфіт "ангел" Victoria’s Secret завершила сонцезахисними окулярами, лаконічною чорною сумкою у формі м’яча від Gucci та дизайнерським взуттям від Hermes.

У сонячній Каліфорнії Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у досить літньому варіанті одягу, втім весною ви можете застосувати у своєму образі білу сорочку та штани, поєднавши їх зі стильною шкіряною курткою чи тренчем світлих відтінків.

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