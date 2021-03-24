Бразильська модель Жизель Олівейра вкотре розбурхала уяву прихильників звабливими кадрами. Зірка позувала на камеру у яскравому вбранні, головною родзинкою якого виступав топ у вигляді жіночих рукавичок.

27-річна популярна бразильська модель та "ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра привертає увагу прихильників не лише в модних шоу та рекламних кампаніях, але й на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Спекотно Сексуальна бразилійка розбурхала мережу сукнею з відвертим вирізом: звабливі кадри

Жизель Олівейра живе у сонячному Лос-Анджелесі, тож часто дозволяє собі оголюватися на камеру у спокусливих купальниках хизуючись своїм бездоганним тілом. Цього разу модель вчергове продемонструвала своїй 1,5-мільйонній аудиторії струнку талію.

Сексуальний образ Жизель Олівейри

Знаменитість постала перед камерою на тлі білої стіни. Жизель зробила декілька кадрів у трендовому рожевому подовженому жакеті та червоних штанах з рожевими вставками у стилі тай-дай.

Особливої сексуальності образу надавав топ від британської марки T Label, виконаний з атласної тканини золотисто-персикового відтінку, у вигляді "обіймаючих" жіночих рук.

"Ангел" Victoria's Secret зачесала волосся у високий хвіст, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона нафарбувала повіки світлими тінями та підвела їх чорним лайнером, зробивши довгі стрілки. Пухкі губи Жизель намалювала яскравою червоною помадою.

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