Жизель Олівейра завела мережу звабливими кадрами в оригінальному топі з жіночих рукавичок: фото
Бразильська модель Жизель Олівейра вкотре розбурхала уяву прихильників звабливими кадрами. Зірка позувала на камеру у яскравому вбранні, головною родзинкою якого виступав топ у вигляді жіночих рукавичок.
Джерело:інстаграм Жизель Олівейри
27-річна популярна бразильська модель та "ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра привертає увагу прихильників не лише в модних шоу та рекламних кампаніях, але й на своїй особистій сторінці в інстаграмі.
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Сексуальний образ Жизель Олівейри
Знаменитість постала перед камерою на тлі білої стіни. Жизель зробила декілька кадрів у трендовому рожевому подовженому жакеті та червоних штанах з рожевими вставками у стилі тай-дай.
Особливої сексуальності образу надавав топ від британської марки T Label, виконаний з атласної тканини золотисто-персикового відтінку, у вигляді "обіймаючих" жіночих рук.
"Ангел" Victoria's Secret зачесала волосся у високий хвіст, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона нафарбувала повіки світлими тінями та підвела їх чорним лайнером, зробивши довгі стрілки. Пухкі губи Жизель намалювала яскравою червоною помадою.
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