Жизель Олівейра вразила ніжним образом у в'язаному топі та чорних штанах: фото

Бразильська модель, "ангел" Victoria's Secret Жизель Олівейра вкотре підкорила мережу надзвичайно ніжним образом. Вона постала перед камерою у красивому в'язаному топі та чорних штанах.

Жизель Олівейра активно диктує тренди прихильницям з різних куточків світу. Вона часто поширює в мережі світлини, де показує різноманітні варіанти стильних аутфітів.

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Ніжний look Жизель Олівейри

Модель позувала серед великої кількості надзвичайно красивих квітів. Для сонячного весняного дня зірка обрала стильний look. Вона постала перед камерою у короткому в'язаному топі білого кольору з квітковим принтом. Такий верх поєднала з чорними штанами блакитними туфлями-човниками з вишивкою на підборах.

Волосся Олівейра зібрала в акуратну зачіску. Серед аксесуарів образ модель доповнювало біле намисто та маленька сумочка у вигляді рожевого сердечка. На обличчі улюблениця мільйонів зробила макіяж з помаранчевими тінями на повіках і блиском на губах.

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