Сексуальна бразилійка розбурхала мережу сукнею з відвертим вирізом: звабливі кадри

Відома бразильська модель Жизель Олівейра розбурхала мережу провокативним образом. Вона позувала на камеру у відвертій сукні з глибоким вирізом.

Запальна брюнетка потішила свою майже 1,5 мільйонну аудиторію підписників серією звабливих фото.

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27-річна манекенниця знає, як змусити публіку шарітися від її відвертих образів, які не всі наважаться приміряти на собі.

Образ Жизель Олівейри

Сексапільна модель постала перед камерою звабливо позуючи у пляжній голубій мінісукні з незвичним вирізом. Представниця білизняного бренду Victoria's Secret одягнула вбрання, яке вдало підкреслювало її бездоганну фігуру.

Пікантна мінісукня дозволила дівчині похизуватися не стрункими ніжками, але й пружними грудьми. Голубий колір сукні ідеально підходить для спекотного літнього відпочинку, а також підкреслює засмагу.

Ефектний образ Жизель доповнила яскравим макіяжем. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями та додала очам виразності завдяки чорному лайнеру. Губи модель намалювала нюдовою помадою. Своє розкішне довге волосся модель розпустила та вклала у легкі локони.



Модель позує у звабливій сукні / Фото з інстаграму Жизель Олівейри



Модель позує у звабливій сукні / Фото з інстаграму Жизель Олівейри

Сексуальні фото Жизель Олівейри

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