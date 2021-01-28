Модель Жизель Олівейра приміряла головний аксесуар зими: яскраве фото

27-річна популярна бразильська модель та "ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра привертає увагу прихильників не лише в модних шоу та рекламних кампаніях, але й на своїй особистій сторінці в інстаграмі. За дівчиною стежить понад мільйон користувачів, тож вона радо демонструє фанатам стильні образи.

Джерело: інстаграм Жизель Олівейри

Бразильська топ-модель Жизель Олівейра володіє не тільки привабливою зовнішністю, але і неординарним смаком: абсолютно всі образи зірки виходять самобутніми і ефектними.

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В останньому дописі манекенниця довела, що навіть вдома може виглядати настільки ж ефектно, як і на подіумі.

Образ Жизель Олівейри

Бразильська модель приміряла білий шерстяний вкорочений світшот бренду Revolve та зафіксувала його з короткою вінтажною мініспідницею та пухнастою панамою світло-коричневого кольору.

Аутфіт Жизель доповнила широкими сонцезахисними окулярами в дусі 2000-х років. Образ Олівейри – чудовий приклад того, як можна легко і просто міксувати сезонні речі, незалежно від пори року.

Нові кадри модель зробила у сонячній Каліфорнії на балконі біля вазона з широким листям. На світлинах з оголеним животом, прихильники побачили її бездоганну фігуру. Дівчина часто публікує спокусливі фото, тож особливо пильно стежить за своїм тілом.



Бразильська модель демонструє новий образ / Фото з інстаграму Жизель Олівейри



Бразильська модель демонструє новий образ / Фото з інстаграму Жизель Олівейри