Якщо у вас є чимала кількість базових купальників у різних кольорах, то саме час звернути увагу на незвичайну модель, яка допоможе вам стати справжньою зіркою пляжу. Спокусливий купальник вже демонструє на собі гаряча бразилійка Жизель Олівейра.

"Ангел" Victoria's Secret не соромиться оголюватися перед великою аудиторією прихильників. Дівчина любить відпочивати та ніжитися на сонечку, тож поділилася зі своїми підписниками новими кадрами, на яких позує в дуже спекотному купальнику.

Гаряче Тренд літа – купальник із золотим ланцюжком на талії: модний приклад від Жизель Олівейри

Бразилійка може похизуватися величезною кількістю купальників, тож якщо не знаєте, що обрати для майбутньої мандрівки на море, або ж для пляжного сезону влітку – заходьте на особистий профіль Жизель Олівейри, за яким стежить понад 1 мільйон користувачів.

Нещодавно дівчина продемонструвала безперечний тренд літа – золотистий ланцюжок на талії, а цього разу показала бездоганну модель купальника на зав’язках.

Образ Жизель Олівейри

Бразилійка одягнула звабливий бежевий купальник Frankies, який надзвичайно цікавий своїм кроєм. Бікіні закривають лише маленьку частину тіла, акцентуючи на зав’язках-бантиках з обох боків.

Ліф складається лише з двох шнурків та маленьких клаптиків тканини, які можна зтягувати оголюючи груди, або ж навпаки – повністю закрити.

Принагідно дівчина одягнула літній капелюх жовтого кольору в білі квіти від бренду Lack of Colors. Відвертий купальник дозволив Жизель похизуватися пружними грудьми. Але не меншу увагу привертали стрункі ніжки моделі та її тонка талія.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Гарячі образи