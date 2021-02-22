Бразильська супермодель Жизель Олівейра, "ангел" Victoria’s Secret, показала шанувальникам бездоганний образ, який можна буде приміряти вже на початку весни. Окрім стильного аутфіту, модель похизувалася стрункою фігурою.

"Ангел" Victoria’s Secret Жизель Олівейра любить публікувати в мережі стильні образи. Відома бразильська модель показала чудовий look, який варто брати на озброєння вже зараз.

Читайте також Як одягнутися у першу дощову погоду навесні: стильний прийом від Софії Коельо

Відома манекенниця опублікувала у своєму інстаграмі добірку кадрів, на яких вона позує у темно-синьому костюмі, що складається з сорочки та коротких штанів. Цікавий комплект дівчина поєднала з трендовими високими чобітьми у зміїний принт з квадратним носком. Особливого шарму надають низькі підбори kitten heels.

Аутфіт Олівейра доповнила стильною сумкою з ремінцями-ланцюжками. Образ вона довершила стильною зачіскою. Вона заплела дві косички, які прикрасила багатьма гумками.

Бразильська модель любить насичений макіяж, тож нафарбувала повіки коричневими тінями, а зробити очі виразнішими їй допоміг чорний лайнер. Бездоганний макіяж вона завершила коричневою помадою, яку намалювала на губах.

Неперевершені кадри Жизель Олівейра зробила у сонячному місті Палм-Спрінгз, що у Каліфорнії.



Весняний образ Жизель Олівейри / Фото з інстаграму



Весняний образ Жизель Олівейри / Фото з інстаграму



Весняний образ Жизель Олівейри / Фото з інстаграму