Запальна брюнетка активно веде свою особисту сторінку в інстаграмі та часто ділиться з прихильниками цікавими образами. Перед камерою фотографа красуня позувала без спідньої білизни, засвітивши глибоке декольте. Обтисле вбрання вдало підкреслювало струнку фігуру моделі.

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Від бренду SHOWPO Жизель Олівейра обрала 4 розкішні образи. Манекенниця позувала у чорній обтислій сукні з розрізом на нозі, у перевернутому чорному топі та мініспідниці з розрізами.



Красиві образи Жизель Олівейри / Фото з інстаграму



Красиві образи Жизель Олівейри / Фото з інстаграму

Також Жизель одягнула синій костюм, що складався з топу на довгий рукав та спідниці міді. Комплект виглядав на засмаглій бразилійці надзвичайно ефектно. Окрім цього, розріз на животі додавав виробу особливої пікантності.



Красиві образи Жизель Олівейри / Фото з інстаграму

27-річна модель любить привертати увагу своїх прихильників відвертими кадрами. Так, дівчина приміряла сексуальний топ салатового кольору, який оголив значну частину її тіла. До нього красуня підібрала шкіряну мініспідницю.

Бразильська модель для вдалих кадрів зробила на волоссі легкі локони, а на обличчя нанесла яскравий мейкап. Дівчина намалювала повіки золотистими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.

Модниці можуть сміливо брати образи Жизель Олівейри на замітку. В таких ефектних та цікавих образах без вагань можна приходити на літню вечірку.



Красиві образи Жизель Олівейри / Фото з інстаграму