Бразильська модель, одна з "ангелів" Victoria’s Secret здійснила у Нью-Йорку модний вихід. Найбільшу увагу до свого образу знаменитість прикувала панамою, яку одягнула від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Стильні капелюхи львівського дизайнера Руслана Багінського носять найвідоміші знаменитості.

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Серед його клієнтів не лише зірки українського шоу-бізу, але й Белла та Джіджі Хадід, Мадонна, Жанель Моне, Кайя Гербер та багато інших. Приміряти панаму українського бренду вирішила 27-річна бразилійка Жизель Олівейра.

Образ Жизель Олівейри

Модель опублікувала декілька стильних кадрів у своєму інстаграмі, за яким стежать понад 1 мільйон користувачів. Для прогулянки Жизель приміряла чорну шкіряну сорочку та коротку спідницю. Зверху вона одягнула бежеве пальто з поясом, а образ вдосконалила завдяки хутряній панамі.

Олівейра одягнула чоботи з масивною підошвою та довершила образ чорною лаконічною сумкою зі срібними ланцюжками. Дівчина волосся розпустила, а на обличчі зробила насичений макіяж. Модель нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.

У коментарях прихильники "ангела" Victoria’s Secret залишили їй багато схвальних коментарів та зазначили, що вона прекрасно виглядає.

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