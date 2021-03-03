Бразильська модель Жизель Олівейра одягнула панаму Ruslan Baginskiy: бездоганний образ
Бразильська модель, одна з "ангелів" Victoria’s Secret здійснила у Нью-Йорку модний вихід. Найбільшу увагу до свого образу знаменитість прикувала панамою, яку одягнула від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Джерело:інстаграм Жизель Олівейри
Стильні капелюхи львівського дизайнера Руслана Багінського носять найвідоміші знаменитості.
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Серед його клієнтів не лише зірки українського шоу-бізу, але й Белла та Джіджі Хадід, Мадонна, Жанель Моне, Кайя Гербер та багато інших. Приміряти панаму українського бренду вирішила 27-річна бразилійка Жизель Олівейра.
Образ Жизель Олівейри
Модель опублікувала декілька стильних кадрів у своєму інстаграмі, за яким стежать понад 1 мільйон користувачів. Для прогулянки Жизель приміряла чорну шкіряну сорочку та коротку спідницю. Зверху вона одягнула бежеве пальто з поясом, а образ вдосконалила завдяки хутряній панамі.
Олівейра одягнула чоботи з масивною підошвою та довершила образ чорною лаконічною сумкою зі срібними ланцюжками. Дівчина волосся розпустила, а на обличчі зробила насичений макіяж. Модель нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.
У коментарях прихильники "ангела" Victoria’s Secret залишили їй багато схвальних коментарів та зазначили, що вона прекрасно виглядає.
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